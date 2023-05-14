سوق السعودية
50 مليون ريال أرباح "السعودي الألماني الصحية" الفصلية بارتفاع 145%
قيمة الأرباح التشغيلية في الربع الأول 76.5 مليون ريال
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أعلنت شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية "السعودي الألماني الصحية" ارتفاع أرباحها في الربع الأول من 2023، بنسبة 144.6%، إلى 50.1 مليون ريال، مقابل 20.49 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وعلى أساس فصلي ارتفعت الأرباح بنسبة 51%، حيث كانت في الربع السابق 33.1 مليون ريال.
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وبلغت قيمة الأرباح التشغيلية التي حققتها "السعودي الألماني الصحية" 76.5 مليون ريال، مقابل 35.3 مليون ريال، في الربع الأول من 2022، بنمو 116.8%.
وأرحعت "السعودي الألماني الصحية" ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي إلى زيادة عدد المرضى في كل من العيادات الخارجية والقسم الداخلي.
ولفتت الشركة إلى أن زيادة الكفاءة التشغيلية مع ارتفاع المعدلات التشغيلية للتوسعات الجديدة للمجموعة دعم الأرباح.
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