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المصانع الكبرى للتعدين - أماك
المصانع الكبرى للتعدين - أماك
سوق السعودية

أرباح "أماك" تهبط 21.4% إلى 32.87 مليون ريال في الربع الأول من 2023

بسبب انخفاض كمية وسعر بيع النحاس وزيادة تكلفة المبيعات

دبي - العربية.نت
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تراجع صافي أرباح شركة المصانع الكبرى للتعدين "أماك" بنسبة 21.39% في الربع الأول من 2023، إلى نحو 32.87 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح نحو 41.81 مليون ريال في الربع الأول من 2022.

وعلى أساس فصلي، ارتفعت أرباح "أماك" بنسبة 52.86% في الربع الأول من 2023، مقارنة بصافي ربح نحو 21.5 مليون ريال في الربع الرابع من 2022.

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وقالت الشركة، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن تراجع صافي الربح خلال الربع الأول من 2023 على أساس سنوي، يعود إلى انخفاض كمية وسعر بيع النحاس، وزيادة تكلفة المبيعات بسبب ارتفاع تكلفة الإطفاء ومصروفات المواد الخام ورسوم المقابل المالي للاستغلال.

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وتابعت: "على الرغم من زيادة حجم مبيعات الذهب والزنك وانخفاض مصاريف البيع والتسويق وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية، والتي تضمنت تسجيل الرسوم والمصاريف المتعلقة بالطرح العام الأولي في الربع الأول لعام 2022م، وزيادة الإيرادات الأخرى".

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