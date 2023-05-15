أرباح "الحمادي" ترتفع 31.4% إلى 81.42 مليون ريال في الربع الأول

قفز صافي أرباح شركة الحمادي القابضة "الحمادي " بنسبة 31.41% في الربع الأول من 2023، إلى نحو 81.42 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح نحو 61.96 مليون ريال في الربع الأول من 2022.

وعلى أساس فصلي، ارتفعت أرباح "الحمادي" بنسبة 11.28% في الربع الأول من 2023، مقارنة بصافي ربح نحو 73.17 مليون ريال في الربع الرابع من 2022.

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وقالت شركة الحمادي القابضة، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن الزيادة في صافي الربح خلال الربع الأول من 2023 على أساس سنوي، تعود إلى ارتفاع الإيرادات لتصل إلى مبلغ 298.6 مليون ريال وبنسبة نمو 19% خلال الربع الأول من عام 2023م مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مدعومة بالنمو القوي بقطاع الخدمات الطبية بمعدل سنوي 22.2% وكذلك نمو إيرادات قطاع المنتجات الصيدلانية بمعدل سنوي 7.8% وذلك بفضل ارتفاع مبيعات الصيدليات التابعة لمستشفى "الحمادي".

وأضافت أن الربح الإجمالي بلغ 120.4 مليون ريال خلال الربع الأول من عام 2023م، وهو نمو سنوي بمعدل 25.3%، مقابل 96.1 مليون ريال خلال الربع الأول من عام 2022م ومصحوبًا بنمو هامش مجمل الربح إلى 40.3% مقابل 38.3% لنفس الفترة من العام السابق. ويرجع ذلك النمو إلى ارتفاع الكفاءة التشغيلية بالمستشفيات التابعة للمجموعة.

وأشارت إلى تراجع مخصص خسائر الائتمان المتوقعة ليصل إلى 5.9 مليون ريال خلال الربع الأول من عام 2023م، مقابل 7.5 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، حيث يعكس ذلك استمرار الجهود التي تبذلها الشركة على صعيد تعزيز معدلات التحصيل.