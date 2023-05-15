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ذيب لتأجير السيارات
ذيب لتأجير السيارات
سوق السعودية

أرباح "ذيب للسيارات" تتراجع هامشيا لـ 42.3 مليون ريال في الربع الأول

دبي - العربية.نت
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تراجع صافي أرباح شركة ذيب لتأجير السيارات "ذيب" هامشيا بنسبة 0.71% في الربع الأول من 2023، إلى نحو 42.29 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح نحو 42.59 مليون ريال في الربع الأول من 2022.

وعلى أساس فصلي، تراجعت أرباح "ذيب" بنسبة 21.18% في الربع الأول من 2023، مقارنة بصافي ربح نحو 53.66 مليون ريال في الربع الرابع من 2022.

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وقالت الشركة، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن التراجع الطفيف في صافي الربح خلال الربع الأول من 2023 على أساس سنوي، يعود إلى الانخفاض في أداء قطاع التأجير قصير الأجل والتي ساهم فيها التغيير الموسمي الجزئي لبداية شهر رمضان في الربع الأول من عام 2023 حيث تباطأ النشاط الاقتصادي خلال الشهر الفضيل.

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وأضافت أنه قد تم تعويض ذلك بتحسن الأداء في قطاعي التأجير طويل الأجل وقطاع مبيعات السيارات، والذي استمر في إظهار نمو مذهل في الإيرادات وهوامش الربح.

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