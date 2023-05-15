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سوق السعودية

اتفاقية تمويل بالمرابحة بقيمة 70 مليون ريال بين تابعة لـ"عطاء" و"السعودي الفرنسي"

مدة التمويل 7 سنوات

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة عطاء التعليمية عن توقيع شركة تابعة لها "الوسط الأهلية للتعليم والتدريب" اتفاقية تمويل بالمرابحة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 70 مليون ريال سعودي مع البنك السعودي الفرنسي وذلك لبناء مجمع تعليمي بمدينة الرياض.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد، إن مدة التمويل 7 سنوات، والضمانات المقدمة مقابلة سند لأمر وضمان شركة وضمان شخصي.

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وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت شركة "عطاء التعليمية" عن تجديد اتفاقية تسهيلات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك "السعودي الفرنسي" بقيمة 107.09 مليون ريال.

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وأوضحت أن التمويل بغرض الاستحواذ وبناء مجمعات تعليمية ودعم رأس المال العامل وخطابات الضمان وتمويل مقايضة أسعار الفائدة، والضمانات المقدمة مقابل التمويل سند لأمر وضمانات عقارية.

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