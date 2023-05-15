سوق السعودية
تعليق تداول سهم "الخليج للتدريب" في السوق السعودية بناء على طلبها
تمهيداً للإعلان عن حدث جوهري
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أعلنت "تداول السعودية" تعليق تداول سهم شركة "الخليج للتدريب والتعليم" في السوق اليوم الاثنين، وذلك حتى نهاية جلسة التداول، بناءً على طلب الشركة وفقاً لأحكام قواعد الإدراج وإجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة.
وقالت إن تعليق تداول سهم الشركة تمهيداً للإعلان عن حدث جوهري، على أن يستأنف تداول السهم يوم الثلاثاء الموافق 16 مايو 2023م.
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كانت شركة الخليج للتدريب والتعليم تحولت إلى الربحية بنهاية السنة المالية 2022، وحققت 224.214 ألف ريال صافي ربح بعد الزكاة والضرائب، مقابل خسائر بلغت 33.3 مليون جنيه في عام 2021.
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وبلغ إجمالي الإيرادات العام الماضي 880.89 مليون ريال مقابل 844.21 مليون ريال تقريبا بنمو نسبته 4.34%.
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