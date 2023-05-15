سوق السعودية
تكلفة التمويل تهبط بأرباح "سهل" الفصلية 92% إلى 2.5 مليون ريال
تراجع إجمالي ربح العمليات بنسبة 54.6% في الربع الأول
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تراجع صافي أرباح شركة سهل للتمويل بنسبة 92.44% في الربع الأول من 2023، إلى نحو 2.45 مليون ريال، مقارنة بنحو 32.36 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.
وعلى أساس ربعي، تراجعت أرباح "سهل للتمويل" بنسبة 84.56% في الربع الأول من 2023، مقارنة بصافي ربح نحو 15.8 مليون ريال في الربع الرابع من 2022.
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وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن السبب الرئيسي في تراجع الأرباح الفصلية على أساس سنوي، يعود إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض من البنوك.
تراجع إجمالي ربح العمليات بنسبة 54.6% في الربع الأول من 2023، إلى نحو 22.39 مليون ريال، مقارنة بنحو 49.33 مليون ريال في الربع الأول من 2022.
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