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السوق الموازية نمو
السوق الموازية نمو
سوق السعودية

"إدارات" تعلن الانتهاء من استيفاء متطلبات السيولة للسوق الموازية

"يقين كابيتال" باعت كامل الأسهم المخصصة لاستيفاء متطلبات السيولة

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات "إدارات" أنه قد تم الانتهاء من تنفيذ خطة السيولة واستيفاء متطلبات السيولة للسوق الموازية بناءً على الفقرتين الفرعية (1) و(2) من الفقرة (ب) من المادة الحادية والأربعين من قواعد الإدراج.

وقالت الشركة، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن مؤسسة السوق المالية شركة "يقين كابيتال" بصفتها مزود السيولة، قامت ببيع كامل الأسهم المخصصة لاستيفاء متطلبات السيولة، على المستثمرين المؤهلين في السوق الموازية "نمو".

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