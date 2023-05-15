سوق السعودية
"إدارات" تعلن الانتهاء من استيفاء متطلبات السيولة للسوق الموازية
"يقين كابيتال" باعت كامل الأسهم المخصصة لاستيفاء متطلبات السيولة
وضع القراءة
100% حجم الخط
أعلنت شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات "إدارات" أنه قد تم الانتهاء من تنفيذ خطة السيولة واستيفاء متطلبات السيولة للسوق الموازية بناءً على الفقرتين الفرعية (1) و(2) من الفقرة (ب) من المادة الحادية والأربعين من قواعد الإدراج.
وقالت الشركة، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن مؤسسة السوق المالية شركة "يقين كابيتال" بصفتها مزود السيولة، قامت ببيع كامل الأسهم المخصصة لاستيفاء متطلبات السيولة، على المستثمرين المؤهلين في السوق الموازية "نمو".
مادة اعلانية
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
الاتحاد الأوروبي يرفع توقعاته للنمو والتضخم عام 2023الاقتصاد الأوروبي في وضع أفضل من التوقعات السابقة اقتصاد
-
مصر تسلم أول رخصة لتموين السفن بالوقود في الموانئتسليم الرخصة هو بداية لسلسلة من تعظيم القيمة المضافة للموانئ المصرية ومرفق قناة السويس طاقة
-
لماذا يتحكم الاقتصاد في تحديد الفائز برئاسة تركيا؟رئاسة تركيا تتأرجح بين توجهين اقتصاديين متناقضين قصص اقتصادية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية