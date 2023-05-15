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الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري
إحدى وحدات أسطول الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري - أرشيفية
سوق السعودية

إقرار زيادة رأس مال "البحري" السعودية لـ7.4 مليار ريال عبر أسهم منحة

بواقع سهم مجاني لكل سهمين

دبي - العربية.نت
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أعلنت هيئة السوق المالية موافقتها على طلب الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري" زيادة رأس مالها من 4.92 مليار ريال إلى 7.38 مليار ريال تقريبا.

وقالت الهيئة في بيان اليوم الاثنين إن زيادة رأسمال الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري سيكون عبر منح أسهم مجانية بواقع سهم واحد مجاني مقابل كل سهمين قائمة يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.

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وأشار البيان إلى أن الزيادة في رأس المال ستسدد قيمتها عن طريق تحويل مبلغ 351.7 مليون ريال تقريبا من بند "الاحتياطي النظامي" ومبلغ 2.11 مليار ريال من من بند "الأرباح المبقاة"، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من 492.19 مليون سهم تقريبا إلى نحو 738.28 مليون سهم تقريبا بزيادة قدرها نحو 246.1 مليون سهم .

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واشترطت هيئة السوق المالية أن لا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة وعلى أن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

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