أرباح "طاقة" الإماراتية تقفز إلى 11.6 مليار درهم خلال الربع الأول

قفز صافي أرباح شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" إلى 11.6 مليار درهم في الربع الأول من 2023، بزيادة قدرها 9.6 مليار درهم (نحو 487%)، مقارنة بالربع المماثل من 2022.

وجاءت الزيادة بشكل أساسي عن المكاسب المتحققة لمرّة واحدة نتيجة للاستحواذ على حصة 5% من أسهم "أدنوك للغاز".

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وحقّقت المجموعة خلال الربع الأول من العام الجاري إيرادات بقيمة 13.1 مليار درهم بزيادة قدرها 6% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، نقلاً عن وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وجاء أداء "طاقة" خلال هذا الربع السنوي مدفوعاً بعوائد قوية ومستقرّة من أعمالها المتعاقد عليها طويلة الأجل في قطاع المرافق.

وكانت هذه الزيادة مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع تعرفة التوريد بالجملة والتعرفة المتعلقة باستخدام شبكة النقل ضمن قطاع النقل والتوزيع. وبلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 5.3 مليار درهم بانخفاض قدره 5%.

وبلغت قيمة الإنفاق الرأسمالي 1.1 مليار درهم بارتفاع بنسبة 26% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، كما بلغت التدفقات النقديّة الحرّة 4.3 مليار درهم بارتفاع قدره 31% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بالرغم من ارتفاع النفقات الرأسمالية.

وبموجب السياسة الجديدة للشركة لتوزيع الأرباح، سيجري توزيع الأرباح النقدية الثابتة على أساس ربع سنوي وبقيمة 3.25 فلس لكلّ سهم في عام 2023، و3.50 فلس لكلّ سهم في عام 2024، و3.75 فلس لكلّ سهم في عام 2025.

كانت "طاقة" قد حصلت من "أدنوك" على حصة 5% من إجمالي رأس المال المُصدر لشركة "أدنوك للغاز"، دون أيّ مقابل نقدي لهذه الحصة.

وأدرجت "أدنوك للغاز" في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الربع الأول من العام 2023، وتعتبر هذه الحصة أصولاً مالية قيِّمة بالنسبة لـ "طاقة".

وفضلاً عن ذلك، يُتوقع أن يزداد صافي الدخل في "طاقة"، مستفيداً من الأرباح التي ستوزعها "أدنوك للغاز". فحسب السياسة المعلنة لتوزيع الأرباح لدى "أدنوك للغاز"، تتوقّع "طاقة" الحصول على أرباح بقيمة 298 مليون درهم خلال العام 2023، لتزداد إلى 611 مليون درهم خلال 2024.

وكان مجلس إدارة "طاقة" قد وافق على النتائج المالية للربع الأول من العام 2023، وأعلن عن الدفعة الأولى من الأرباح النقدية المرحلية بقيمة 0.65 فلس للسهم (بإجمالي 731 مليون درهم تقريباً).