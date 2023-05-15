اقتصاد البحرين
"نوجا" البحرينية تعتزم إصدار سندات جديدة لإعادة شراء أخرى حالية
سيكون لدى حائزي السندات الحالية فرصة حتى 22 مايو
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قالت الشركة القابضة للنفط والغاز (نوجا القابضة) المملوكة للحكومة في البحرين في إفصاح للبورصة اليوم الاثنين، إنها أطلقت عرضا لإعادة شراء سندات حالية تستحق العام المقبل نقدا، وربطت بينه وبين إصدار مزمع لسندات جديدة.
وذكرت نوجا القابضة في الإفصاح أنها سوف تشتري كافة سنداتها التي تبلغ قيمتها 750 مليون دولار وأصدرتها في 2018.
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ويهدف عرض الشراء والإصدار الجديد إلى إدارة الميزانية العمومية والتزامات الشركة بصورة استباقية.
وسيكون لدى حائزي السندات الحالية فرصة حتى 22 مايو/ أيار لتقديم طلبات بيعها.
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