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أسترا الصناعية
سوق السعودية

أرباح "أسترا الصناعية" ترتفع 65% إلى 123 مليون ريال في الربع الأول

وسط نمو المبيعات 17.9% إلى 748 مليون ريال

دبي - العربية.نت
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أظهرت النتائج المالية الأولية لمجموعة أسترا الصناعية، ارتفاع صافي الأرباح في الربع الأول من العام 2023 بنسبة 64.5% إلى 122.88 مليون ريال، مقارنة مع 74.69 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وعلى أساس ربعي، زادت أرباح الشركة بنسبة 43.5% في الربع الأول، إذ بلغت أرباح الربع الرابع من العام السابق نحو 85.66 مليون ريال.

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وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن الارتفاع في صافي الربح يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع المبيعات في جميع القطاعات، وانخفاض في مصاريف البيع والتوزيع في قطاعات (الأدوية، الكيماويات المتخصصة) إلى جانب انخفاض تكاليف التمويل في القطاعات الأخرى.

أرباح "أسترا الصناعية" تقفز 134% إلى 474 مليون ريال العام الماضي شركات سوق السعودية أرباح "أسترا الصناعية" تقفز 134% إلى 474 مليون ريال العام الماضي

وارتفعت مبيعات الشركة بنسبة 17.9% في الربع الأول من العام الحالي إلى 748.27 مليون ريال، قياسا على 634.51 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

وبلغ إجمالي حقوق الملكية بنهاية الفترة 2.042 مليار ريال، مقارنة مع 1.579 مليار ريال في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع قدره 29%.

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