أرباح "شاكر" تقفز 94% إلى نحو 29 مليون ريال في الربع الأول

ارتفع صافي ربح شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر " شاكر" بنسبة 94% في الربع الأول من العام الحالي ليسجل 28.77 مليون ريال، مقابل 14.67 مليون ريال في الربع الأول من عام 2022.

وذكرت الشركة في بيان اليوم لـ"تداول السعودية" إن إيرادات الربع الأول من العام الجاري سجلت 346.5 مليون ريال مقابل 297.2 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي بنمو نسبته 16.6%.

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وقالت الشركة إن نمو الإيرادات جاء مدفوعا مدفوعة بمحفظة منتجات متنوعة وواسعة، إلى جانب زيادة حصتها في السوق، وشهد قطاع حلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (بما في ذلك القطاع الاستهلاكي وقطاع المشاريع) نموًا بنسبة 22.1%، كما عزز دمج محفظة منتجات" إل جي" الكاملة في الربع الأول من السنة المالية 2023 نمو قطاع الأجهزة المنزلية بنسبة 11.4% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وأوضحت أن النمو القوي في صافي الربح يعود إلى ارتفاع الإيرادات، وتحسن الأداء التشغيلي، وتضاعف الربح من حصة الشركة في مصنع "إل جي شاكر" لحلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، والتي عوضت عن ارتفاع تكاليف التمويل بما يتماشى مع الارتفاع في معدلات سعر الفائدة بين البنوك السعودية (سايبور).