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بورصة الكويت

ارتفاع أرباح "كيبكو" الكويتية بـ 60% لتتجاوز 5 ملايين دينار في الربع الأول

إيرادات "كيبكو" الفصلية تقفز 93% إلى 314 مليون دينار

دبي - العربية.نت
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ارتفعت أرباح شركة مشاريع الكويت "كيبكو" بنحو 60% في الربع الأول من هذا العام لتتجاوز 5 ملايين دينار.

وارتفعت إيرادات "كيبكو" بـ 93% خلال هذه الفترة إلى 314 مليون دينار.

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وأوضحت "كيبكو" أن ارتفاع أرباحها الفصلية يعود بشكل رئيسي إلى النتائج الإيجابية لشركات المجموعة المضافة حديثا بعد عملية الدمج مع شركة القرين تحديدا في قطاعات التصنيع والخدمات اللوجستية والطاقة.

ارتفاع البطالة في المملكة المتحدة مع استمرار زيادة التضخم اقتصاد اقتصاد بريطانيا ارتفاع البطالة في المملكة المتحدة مع استمرار زيادة التضخم

الجدير بالذكر أن شركة مشاريع الكويت القابضة "كيبكو" كانت قد حصلت مؤخرا على موافقة هيئة أسواق المال لإنشاء برنامج صكوك دولي بقيمة لا تتجاوز ملياري دولار أو ما يعادله من عملات أُخرى.

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