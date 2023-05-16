بورصة الكويت
ارتفاع أرباح "كيبكو" الكويتية بـ 60% لتتجاوز 5 ملايين دينار في الربع الأول
إيرادات "كيبكو" الفصلية تقفز 93% إلى 314 مليون دينار
وضع القراءة
100% حجم الخط
ارتفعت أرباح شركة مشاريع الكويت "كيبكو" بنحو 60% في الربع الأول من هذا العام لتتجاوز 5 ملايين دينار.
وارتفعت إيرادات "كيبكو" بـ 93% خلال هذه الفترة إلى 314 مليون دينار.
مادة اعلانية
وأوضحت "كيبكو" أن ارتفاع أرباحها الفصلية يعود بشكل رئيسي إلى النتائج الإيجابية لشركات المجموعة المضافة حديثا بعد عملية الدمج مع شركة القرين تحديدا في قطاعات التصنيع والخدمات اللوجستية والطاقة.
الجدير بالذكر أن شركة مشاريع الكويت القابضة "كيبكو" كانت قد حصلت مؤخرا على موافقة هيئة أسواق المال لإنشاء برنامج صكوك دولي بقيمة لا تتجاوز ملياري دولار أو ما يعادله من عملات أُخرى.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
خبير للعربية: قطاع الأدوية السعودي يسجل أفضل أداء فصلي بالربع الأول 2023قال محلل أسواق مالية، حمد العليان، إن الربع الأول من عام 2023 شهد أفضل أداء فصلي لأداء شركات الأدوية المدرجة في سوق الأسهم السعودية.وتوقع العليان في ... نبض السوق
-
"الدولية للطاقة": صادرات روسيا النفطية تسجّل أعلى مستوى منذ غزو أوكرانيارغم انخفاضها بنسبة 27% عن صادرات أبريل 2022 طاقة
-
أسهم السيارات والتعدين تقود خسائر الأسواق الأوروبية قبيل بيانات لمنطقة اليورومؤشر ستوكس 600 الأوروبي يهبط 0.2% أسواق المال
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية