ارتفاع أرباح "كيبكو" الكويتية بـ 60% لتتجاوز 5 ملايين دينار في الربع الأول

ارتفعت أرباح شركة مشاريع الكويت "كيبكو" بنحو 60% في الربع الأول من هذا العام لتتجاوز 5 ملايين دينار.

وارتفعت إيرادات "كيبكو" بـ 93% خلال هذه الفترة إلى 314 مليون دينار.

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وأوضحت "كيبكو" أن ارتفاع أرباحها الفصلية يعود بشكل رئيسي إلى النتائج الإيجابية لشركات المجموعة المضافة حديثا بعد عملية الدمج مع شركة القرين تحديدا في قطاعات التصنيع والخدمات اللوجستية والطاقة.

الجدير بالذكر أن شركة مشاريع الكويت القابضة "كيبكو" كانت قد حصلت مؤخرا على موافقة هيئة أسواق المال لإنشاء برنامج صكوك دولي بقيمة لا تتجاوز ملياري دولار أو ما يعادله من عملات أُخرى.