اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
مجموعة الخليج للتأمين
مجموعة الخليج للتأمين الكويتية
بورصة الكويت

ارتفاع صافي ربح "الخليج للتأمين" الكويتية 34% في الربع الأول

بلغ 9.4 مليون دينار كويتي

دبي- العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

ارتفع صافي ربح مجموعة الخليج للتأمين الكويتية، اليوم الثلاثاء، إن ربحها الصافي ارتفع 33.9 % في الربع الأول من عام 2023 ليصل إلى 9.414 مليون دينار (30.72 مليون دولار) مقارنة مع 7.03 مليون دينار قبل عام.

وأضافت الشركة في بيان لبورصة الكويت أن سبب زيادة الأرباح الصافية هو "ارتفاع أرباح الاستثمارات".

مادة اعلانية

وبلغت قيمة إيرادات التأمين 157.3 مليون دينار (512.8 مليون دولار أميركي) بالمقارنة مع 157.8 مليون دينار (514.5 مليون دولار) عن الفترة نفسها من العام السابق.

"سامسونغ" تستكشف إطلاق عملة رقمية تعمل على هواتف "غالاكسي" قصص اقتصادية عملات مشفرة "سامسونغ" تستكشف إطلاق عملة رقمية تعمل على هواتف "غالاكسي"

وصل ربح الاستثمار إلى 10.2 مليون دينار (33.2 مليون دولار) عن الربع الأول لعام 2023 بزيادة نسبتها 77% بالمقارنة مع 5.8 مليون دينار (18.8 مليون دولار) عن الفترة نفسها من العام السابق.

وبلغ مجموع الأصول في الربع الأول من عام 2023 ليصل إلى 1.02 مليار دينار (3.34 مليارات دولار) بالمقارنة مع 0.96 مليار دينار (3.14 مليار دولار) كما في 31 ديسمبر 2022.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مع سعيها لدخول الاتحاد الأوروبي.. ما موقع أوكرانيا على مؤشر الفساد العالمي؟ مع سعيها لدخول الاتحاد الأوروبي.. ما موقع أوكرانيا على مؤشر الفساد العالمي؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط