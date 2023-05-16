ارتفاع صافي ربح "الخليج للتأمين" الكويتية 34% في الربع الأول

ارتفع صافي ربح مجموعة الخليج للتأمين الكويتية، اليوم الثلاثاء، إن ربحها الصافي ارتفع 33.9 % في الربع الأول من عام 2023 ليصل إلى 9.414 مليون دينار (30.72 مليون دولار) مقارنة مع 7.03 مليون دينار قبل عام.

وأضافت الشركة في بيان لبورصة الكويت أن سبب زيادة الأرباح الصافية هو "ارتفاع أرباح الاستثمارات".

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وبلغت قيمة إيرادات التأمين 157.3 مليون دينار (512.8 مليون دولار أميركي) بالمقارنة مع 157.8 مليون دينار (514.5 مليون دولار) عن الفترة نفسها من العام السابق.

وصل ربح الاستثمار إلى 10.2 مليون دينار (33.2 مليون دولار) عن الربع الأول لعام 2023 بزيادة نسبتها 77% بالمقارنة مع 5.8 مليون دينار (18.8 مليون دولار) عن الفترة نفسها من العام السابق.

وبلغ مجموع الأصول في الربع الأول من عام 2023 ليصل إلى 1.02 مليار دينار (3.34 مليارات دولار) بالمقارنة مع 0.96 مليار دينار (3.14 مليار دولار) كما في 31 ديسمبر 2022.