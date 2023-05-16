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طيبة للاستثمار
طيبة للاستثمار
سوق السعودية

ارتفاع صافي ربح "طيبة "في الربع الأول 205% إلى 62 مليون ريال

نتيجة تعافي الأنشطة الرئيسية للشركة من آثار الجائحة

دبي - العربية.نت
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سجل صافي ربح شركة "طيبة للاستثمار" في الربع الأول من العام الجاري ارتفاعاً بنحو 205% ليصل إلى 62.06 مليون ريال، مقابل 20.35 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الثلاثاء، إن إجمالي إيرادات الربع الأول بلغ نحو 111 مليون ريال مقابل 52.6 مليون ريال تقريبا في الربع الأول من عام 2022، وبنسبة زيادة تجاوزت 111%.

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وأوضحت أن الارتفاع في صافي الربح للربع الأول من العام الحالي بالمقارنة بالربع المماثل من العام الماضي يعود إلى زيادة الايرادات نتيجة تعافي الأنشطة الرئيسية لطيبة من آثار جائحة كوفيد 19 بالإضافة إلى تضمين الربع الأول من عام 2023 بقيمة توزيعات أرباح من إحدى الشركات المستثمر فيها بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر.

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وذكرت أن الدخل الشامل الآخر للربع الأول من العام الجاري بلغ إجمالي ربح قدره 159.79 مليون ريال سعودي مقارنة بـربح قدره 64.3 مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك نتيجة لإعادة تقييم استثمارات الشركة في أسهم الشركات المدرجة وغير المدرجة بالقيمة العادلة في تاريخ القوائم المالية.

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