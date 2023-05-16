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بنك الكويت الوطني يعين محمد الخرافي رئيسا للعمليات وتقنية المعلومات

"الكويت المركزي" وافق على القرار

دبي - العربية.نت
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عين بنك الكويت الوطني محمد يوسف بدر الخرافي في منصب رئيس العمليات وتقنية المعلومات للمجموعة اعتبارا من 14 مايو بعد تسلم موافقة بنك الكويت المركزي على القرار، وفقا لبيان من البنك اليوم الثلاثاء للبورصة.

قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، عصام الصقر، في مقابلة مع "العربية" يوم 18 أبريل الماضي إن بنك الكويت الوطني واصل الأداء الاستثنائي في الربع الأول من 2023، استكمالاً للأداء في 2022، مع تحسن أنشطة التشغيل والنمو القوي للأصول وزيادة مستويات السيولة ومتانة القاعدة الرأسمالية.

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"حقق بنك الكويت الوطني ارتفاعاً في صافي الأرباح بلغ 15% في الربع الأول من العام الحالي، لتصل إلى 134.2 مليون دينار"، وفقا للصقر.

وتابع: "ارتفعت الإيرادات التشغيلية بأكثر من 18% على أساس سنوي، وهو ما يعد عاملا رئيسا في نمو الأرباح عبر تسجيل نمو قوي في صافي دخل الفوائد بنسبة 26% والأتعاب والعمولات بنمو 19%".

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