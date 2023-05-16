تراجع صافي ربح "وفرة" 8.6% إلى 5.6 مليون ريال في الربع الأول

تراجع صافي ربح شركة وفرة للصناعة والتنمية "وفرة" في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 8.6% إلى 5.6 مليون ريال، مقابل 6.1 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الثلاثاء إن إيرادات الربع الأول من العام الجاري ارتفعت بنسبة 12.2% تقريبا إلى 38.7 مليون ريال،مقابل 34.56 مليون ريال في الربع المناظر من العام الماضي.

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عزت الشركة السبب الرئيسي لانخفاض صافي الأرباح خلال الربع الحالي بنسبة 8.6% مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع متوسط تكلفة مدخلات الإنتاج والارتفاع في المصاريف الإدارية والعمومية ومصاريف الشحن وتقديم عروض تسويقية من خلال حملات جديدة وذلك لخلق قنوات توزيع جديدة بالرغم من ارتفاع المبيعات وارتفاع بند الإيرادات الأخرى للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وأعلنت شركة وفرة للصناعة والتنمية، في 26 مارس 2023 تحولها إلى الربحية في 2022 بقيمة 18.99 مليون ريال، مقابل خسارة 10.93 مليون ريال في 2021.