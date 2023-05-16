تضاعف الأرباح الفصلية لـ"أسمنت السعودية" إلى 124 مليون ريال

تضاعف صافي أرباح شركة أسمنت السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 123.8مليون ريال مقابل 61.1 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي بنمو نسبته 102.62%.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" إن إيرادات الربع الأول من العام بلغت 409.6 مليون ريال،مقابل 315.1 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي بزيادة بلغت 30%.

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وعزت الشركة نمو الأرباح إلى ارتفاع إيرادات المبيعات بسبب زيادة متوسط سعر البيع وارتفاع كميات المبيعات الإجمالية رغم انخفاض كميات المبيعات المحلية وكذلك ارتفاع الربح من بيع استثمار لدى شركة تابعة وانخفاض مصروف الزكاة، وذلك على الرغم من ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع و ارتفاع مصاريف التمويل وانخفاض حصة الشركة في صافي أرباح شركة زميلة وانخفاض الإيرادات الأخرى.