اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الدار العقارية
شعار الدار العقارية
سوق أبوظبي

وثيقة: "الدار" العقارية تعين بنوكا لإصدار أول صكوك خضراء

أكدت أن الإصدار وفقا لظروف السوق

دبي - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أظهرت وثيقة اليوم الثلاثاء أن شركة "الدار" العقارية في أبوظبي تخطط لإصدار أول صكوك خضراء مقومة بالدولار وفقا لظروف السوق.

وقالت الوثيقة إن وحدة تابعة للدار العقارية، أكبر مطور عقاري في أبوظبي، كلفت بنوكا بالترتيب لاتصال مع مستثمرين عالميين اليوم الثلاثاء على أن يلي ذلك سلسلة اجتماعات فردية مع مجموعة صغيرة من المستثمرين في أدوات الدخل الثابت.

مادة اعلانية

وأضافت الوثيقة أنه سيتبع ذلك أول إصدار قياسي من الصكوك الخضراء غير المضمونة المقومة بالدولار لأجل 10 سنوات، وفقا لظروف السوق.

عمومية لـ"حديد وطني" للتصويت على زيادة رأس المال 50% بمنح أسهم مجانية أسواق المال سوق السعودية عمومية لـ"حديد وطني" للتصويت على زيادة رأس المال 50% بمنح أسهم مجانية

وعينت "الدار" العقارية كلا من بنكي إتش.إس.بي.سي وستاندرد تشارترد منسقين عالميين مشتركين، وعينت بنك أبوظبي التجاري ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول والمشرق مديرين رئيسيين مشتركين ومديري دفاتر مشتركين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الفوضى في السودان تطال مقار البعثات الدبلوماسية.. 6 اعتداءات منذ بدء الأزمة الفوضى في السودان تطال مقار البعثات الدبلوماسية.. 6 اعتداءات منذ بدء الأزمة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط