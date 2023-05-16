وثيقة: "الدار" العقارية تعين بنوكا لإصدار أول صكوك خضراء
أكدت أن الإصدار وفقا لظروف السوق
أظهرت وثيقة اليوم الثلاثاء أن شركة "الدار" العقارية في أبوظبي تخطط لإصدار أول صكوك خضراء مقومة بالدولار وفقا لظروف السوق.
وقالت الوثيقة إن وحدة تابعة للدار العقارية، أكبر مطور عقاري في أبوظبي، كلفت بنوكا بالترتيب لاتصال مع مستثمرين عالميين اليوم الثلاثاء على أن يلي ذلك سلسلة اجتماعات فردية مع مجموعة صغيرة من المستثمرين في أدوات الدخل الثابت.
وأضافت الوثيقة أنه سيتبع ذلك أول إصدار قياسي من الصكوك الخضراء غير المضمونة المقومة بالدولار لأجل 10 سنوات، وفقا لظروف السوق.
وعينت "الدار" العقارية كلا من بنكي إتش.إس.بي.سي وستاندرد تشارترد منسقين عالميين مشتركين، وعينت بنك أبوظبي التجاري ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول والمشرق مديرين رئيسيين مشتركين ومديري دفاتر مشتركين.
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