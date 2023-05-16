"ألكوا" الأميركية توقع اتفاقا مدته 8 سنوات مع "الإمارات للألمنيوم" لتوريد الألموينا

وقعت شركة ألكوا الأميركية لإنتاج الألمنيوم اتفاقا مدته 8 سنوات لتزويد شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بمادة الألومينا (أكسيد الألمنيوم)، وفق ما ذكرته الشركتان في بيان.

والألومينا هي المادة الخام الرئيسية المستخدمة في صناعة الألمنيوم. وتراجعت أسعار ذلك المعدن المستخدم في النقل والبناء والتعبئة الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياتها منذ 31 أكتوبر/ تشرين الأول لمخاوف تتعلق بالطلب من الصين، أكبر مستهلك له في العالم.

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ومع ذلك، فإن الآمال في أن يرتفع الطلب على الألمنيوم على المدى الطويل وكذلك المعادن الأخرى اللازمة للانتقال إلى الطاقة الخضراء تزيد شهية الصفقات في صناعة التعدين.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "الإمارات العالمية للألمنيوم" عبد الناصر بن كلبان: "أمنّا معظم احتياجاتنا من الألومينا في العقد المقبل من خلال إنتاجنا ومن ألكوا عبر عقد توريد طويل الأمد".

وقالت الشركتان إن الاتفاقية، التي تبدأ في 2024، ستسمح لشركة "الإمارات للألمنيوم" بشراء ما يصل إلى 15.6 مليون طن من الألومينا من أستراليا وستمثل جزءا كبيرا من مبيعات "ألكوا" السنوية من تلك المادة لطرف ثالث.

وحظرت أستراليا صادرات الألومينا إلى روسيا في 2022 بعد غزو موسكو لأوكرانيا، مما زاد بشدة تكاليف إنتاج الألمنيوم على شركة "روسال" الروسية المنافسة لـ"ألكوا" و"الإمارات العالمية للألمنيوم".

وتدير شركة الإمارات العالمية للألمنيوم مصاهر في أبوظبي ودبي ومصفاة للألومينا في أبوظبي ومنجما للبوكسيت في غينيا. ولبت مصفاة الألومينا التابعة للشركة 47% من إجمالي احتياجات الألومينا لشركة "الإمارات العالمية للألمنيوم" في 2022.