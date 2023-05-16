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مستشفى سليمان الحبيب
مستشفى سليمان الحبيب
سوق السعودية

"الحبيب الطبية" توقع اتفاقية مع هيئة الجبيل وينبع لتخصيص أرض لإنشاء وتشغيل مستشفى

مدة الاتفاقية 12 شهراً

دبي - العربية.نت
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أعلنت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية، عن توقيع اتفاقية استثمارية مشروطة لتخصيص أرض في حي الدفي بمدينة الجبيل الصناعية بمساحة 115.48 ألف متر مربع، مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وذلك لإنشاء وتشغيل مستشفى.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن المجموعة سوف تقوم خلال مدة الاتفاقية والمحددة بفترة 12 شهراً بتقديم المخططات الهندسية والمواصفات الخاصة بالمشروع بما في ذلك المساحة التطويرية وأعمال البنية التحتية للهيئة.

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وأضافت أن الهيئة ستقوم بعد موافقتها على المخططات الهندسية النهائية بإبرام الاتفاقية الاستثمارية لتأجير الأرض للمجموعة لمدة 50 سنة هجرية بقيمة إيجارية قدرها 1.15 مليون ريال سنوياً، وتكون القيمة الإيجارية مجانية لمدة سنتين تبدأ من تاريخ توقيع الاتفاقية الاستثمارية لتأجير الأرض.

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وأشارت إلى أنه سوف يتم الإفصاح عن الأثر المالي وأية تطورات جوهرية مستقبلية فى حينه وفق الأنظمة ذات العلاقة.

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