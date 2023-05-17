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أسمنت ينبع
أسمنت ينبع
سوق السعودية

أرباح "أسمنت ينبع" ترتفع 31% إلى 51 مليون ريال في الربع الأول من 2023

أرجعت قفزة الأرباح الفصلية إلى تحسن متوسط سعر البيع وانخفاض تكلفة إيرادات المبيعات

دبي - العربية.نت
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ارتفع صافي أرباح شركة "أسمنت ينبع" بنسبة 31.03% في الربع الأول من 2023، إلى نحو 51.01 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بأرباح نحو 38.93 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن ارتفاع صافي الأرباح في الربع الأول من 2023، على أساس سنوي، يعود إلى تحسن متوسط سعر البيع وانخفاض تكلفة إيرادات المبيعات على الرغم من تراجع إيرادات الشركة التابعة.

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وتراجع صافي أرباح "أسمنت ينبع" بنسبة 13.78% في الربع الأول من 2023، مقارنة بأرباح نحو 59.16 مليون ريال في الربع الرابع من 2022.

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