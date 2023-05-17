تراجع أرباح "المتطورة" 28.7% إلى 22 مليون ريال في الربع الأول

تراجع صافي أرباح الشركة السعودية للصناعات المتطورة "متطورة" بنسبة 28.67% في الربع الأول من 2023، إلى نحو 22.07 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بأرباح نحو 30.94 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن تراجع صافي الأرباح في الربع الأول من 2023، على أساس سنوي، يعود إلى انخفاض حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة، وانخفاض توزيعات الأرباح المكتسبة، وارتفاع الزكاة التقديرية.

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وأضافت أن تراجع الأرباح الفصلية، على الرغم من ارتفاع المكاسب غير المحققة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر، وارتفاع الربح المحقق من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر، وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية.

وارتفع صافي أرباح "متطورة" بنسبة 11.18% في الربع الأول من 2023، مقارنة بأرباح نحو 19.85 مليون ريال في الربع الرابع من 2022.