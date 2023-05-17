ارتفاع أرباح "أسواق العثيم" الفصلية 18% إلى 120 مليون ريال

ارتفع صافي أرباح شركة أسواق عبدالله العثيم بنسبة 17.9% في الربع الأول من 2023، إلى 120.01 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل 101.78 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

وتراجعت أرباح "أسواق العثيم" على أساس فصلي بنسبة 30.23% في الربع الأول من 2023، مقارنة بصافي ربح نحو 172.02 مليون ريال في الربع الرابع من 2022.

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وقالت "أسواق العثيم" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن زيادة الأرباح الفصلية، على أساس سنوي، يعود إلى نمو المبيعات بنسبة 12.96% من الفروع القائمة والجديدة، وتحسن أداء نشاط التأجير التسويقي، بالإضافة إلى تحقيق أرباح من استثمار السيولة النقدية في ودائع مصرفية موافقة للشريعة الإسلامية.

وارتفعت مبيعات "أسواق العثيم" بنسبة 12.96% في الربع الأول من 2023، إلى نحو 2.78 مليار ريال، مقابل 2.46 مليار ريال في الربع المماثل من 2022.

وأوضحت أنها قامت بتغيير طريقة الاعتراف بإيرادات حوافز النمو المكتسبة من الموردين للفترات المالية الأولية (ربع السنوية)، وذلك بتقدير هذه الإيرادات وإثباتها على أساس ربع سنوي بدلاً من الأساس السنوي، مع مراعاة عوامل موسميّة المبيعات ومعدلات النمو والإرجاعات المتوقعة في الفترات اللاحقة.