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الزامل للصناعة
الزامل للصناعة
سوق السعودية

انخفاض خسائر "الزامل للصناعة" الفصلية إلى 13.8 مليون ريال

مع ارتفاع المبيعات في جميع القطاعات

دبي - العربية.نت
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تراجع صافي خسائر شركة الزامل للاستثمار الصناعي "الزامل للصناعة" بنسبة 73.4% في الربع الأول من 2023، إلى نحو 13.81 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بخسائر نحو 51.92 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن تراجع صافي الخسائر في الربع الأول من 2023، على أساس سنوي، يعود إلى ارتفاع المبيعات في جميع القطاعات، مما أدى إلى تحسّن في الأرباح الإجمالية والتشغيلية، وارتفاع أرباح الشركات الزميلة بمقدار 3 ملايين ريال، وارتفاع الدخل من العمليات المتوقفة نتيجة عكس انخفاض في القيمة المعترف بها سابقاً بمبلغ 22 مليون ريال.

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وأشارت إلى أن تكاليف التمويل ارتفعت بمبلغ 27 مليون ريال، كما انخفضت الإيرادات الأخرى بمبلغ 3 ملايين ريال.

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وتابعت: "انخفضت قيمة الممتلكات والمنشآت والمعدات بمبلغ 8.2 مليون ريال نتيجة اندلاع الحريق في مصنع شركة الزامل للمكيفات والأجهزة المنزلية (إحدى الشركات التابعة) بتاريخ 3 مارس 2023م. علما أن فريق المسح الميداني يقوم في الوقت الراهن بعملية تقييم حجم الأضرار، وبعد ذلك سيتم تقديم مطالبة للتعويض من شركة التأمين".

وانخفض صافي خسائر "الزامل للصناعة" بنسبة 86.13% في الربع الأول من 2023، مقارنة بخسائر بنحو 99.59 مليون ريال في الربع الرابع من 2022.

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