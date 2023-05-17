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سيسكو مناسبة
السعودية للخدمات الصناعية "سيسكو"
سوق السعودية

تابعة لـ" سيسكو" تمدد عقداً مع "الموانئ السعودية" لمدة 5 سنوات

بنفس الشروط والأحكام

دبي - العربية.نت
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أعلنت الشركة السعودية للخدمات الصناعية "سيسكو" أن شركتها التابعة، "شركة كنداسة لخدمات المياه"، حصلت على تمديد لعقدها الحالي مع الهيئة العامة للموانئ السعودية لمدة 5 سنوات.

وقالت "سيسكو" في بيان لـ"تداول السعودية" إن تاريخ توقيع العقد يوم 14 مايو الجاري، لمواصلة عمليات محطة تحلية المياه الخاصة بشركة "كنداسة لخدمات المياه" في ميناء جدة الإسلامي بنفس الشروط والأحكام.

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وأوضحت أن العقد الحالي مدته خمس سنوات وهو ساري المفعول منذ يونيو 2022 وقد تم حاليا تمديده لمدة خمس سنوات إضافية إلى مارس 2032.

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وذكرت "سيسكو" أنها ستفصح عن التأثير المالي والمحاسبي لهذا العقد على القوائم المالية لها في حينه وفور الانتهاء من أعمال المراجعة من قبل مدققي الحسابات الخارجيين.

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