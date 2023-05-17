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المصرف المتحد مصر
المركزي المصري

"المركزي المصري" يعين مستشارين ماليين لبيع "المصرف المتحد"

"المركزي" يقول إنه سيتخارج نهائيا من المصرف المتحد

دبي - العربية.نت
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قال البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء إنه يعتزم التخارج نهائيا من مساهمته في رأسمال "المصرف المتحد" وذلك في إطار برنامج الحكومة المصرية لبيع حصص في شركات وإنه عين بنك "باركليز" مستشارا دوليا لإنهاء صفقة التخارج.

وأضاف البنك في بيان إن باركليز سيتولى "تنفيذ مهامه جنبا إلى جنب مع المستشار المحلي سي.آي كابيتال".

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وقال المركزي المصري إن أصول المصرف المتحد تبلغ 60 مليار جنيه (1.94 مليار دولار) وبلغ إجمالي رأسماله 10.7 مليار جنيه في ديسمبر كانون الأول 2022 وإن قاعدة رأسماله تنعكس على معيار كفاية رأس المال بنسبة تصل إلى 21%.

"رويترز": "المركزي" المصري يسعى لتعيين مستشارين ماليين لبيع المصرف المتحد أسواق المال المركزي المصري "رويترز": "المركزي" المصري يسعى لتعيين مستشارين ماليين لبيع المصرف المتحد

ويمتلك البنك المركزي حاليا نحو 99.9% من أسهم بنك المصرف المتحد، وهو الكيان الذي تم تأسيسه عام 2006 عبر دمج 3 بنوك ضمن تنفيذ خطة إصلاح الجهاز المصرفي.

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