صافي ربح "بلدي للدواجن" يقفز بأكثر من 170% إلى 24 مليون ريال فى الربع الأول
نتيجة نمو الإيرادات
قفزت أرباح شركة بلدي للدواجن للتجارة 170.4 % خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 24.32 مليون ريال، مقابل نحو 9 ملايين ريال في الربع المناظر من عام 2022.
وذكرت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأربعاء أن السبب فى زيادة صافي الربح هو نمو إيرادات الربع الأول من العام بنسبة 44.13 % إلى 177.17 مليون ريال، مقابل نحو 123 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وسجل إجمالي حقوق المساهمين "بعد استبعاد حقوق الأقلية" 154.9 مليون ريال بنهاية الربع الأول من 2023 مقابل 75.2 مليون ريال في الربع المناظر من العام الماضي بارتفاع نسبته 106%.
وارتفعت ربحية السهم في الربع الأول من العام الجاري إلى 3.7 ريال مقابل 1.36 ريال في الربع الأول من عام 2022.
وقالت الشركة إن متوسط الإنتاج اليومي بلغ 151 ألف طير يوميا خلال الربع الأول من 2023 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق حيث بلغ 114 ألف طير.
ومن الجدير بالذكر أنه في 19 مارس 2023 بدأ إدراج وتداول سهم "بلدي للدواجن للتجارة" في السوق الموازية "نمو" بـ"تداول السعودية".
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