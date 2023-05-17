سوق السعودية
"إس تي سي" تتسلم 367.71 مليون ريال كجزء من قيمة بيع أرضها بالخبر
أكدت أنه تم تأجيل سداد الجزء المتبقي من قيمة الأرض البالغ 1 مليار ريال لمدة 60 يوماً إضافية
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أعلنت شركة الاتصالات السعودية "أس تي سي"، عن قيام مشتري الأرض المملوكة لها والواقعة في مدينة الخبر، بسداد مبلغ وقدره 367.71 مليون ريال، بموجب شيك مصدق، والذي يمثل جزءاً من قيمة الأرض المُباعة.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إنه بناءً على طلب المشتري، تم تأجيل سداد الجزء المتبقي من قيمة الأرض البالغ 1 مليار ريال لمدة 60 يوماً إضافية، وذلك لكي يتمكن المشتري من استكمال إجراءات تمويل شراء الأرض.
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وأضافت أنه تم توقيع عقد إلحاقي اليوم الأربعاء 17 مايو 2023م يلتزم المشتري من خلاله بدفع كامل الدفعة المتبقية خلال موعد أقصاه 60 يوماً من تاريخ توقيع العقد الإلحاقي.
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