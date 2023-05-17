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سوق أبوظبي

"الدار" الإماراتية تعتزم إصدار صكوك خضراء بقيمة 500 مليون دولار

بسعر استرشادي 185 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية

دبي – رويترز
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تعتزم شركة الدار الإماراتية للاستثمار العقاري إصدار صكوك خضراء لأجل عشر سنوات بقيمة 500 مليون دولار، اليوم الأربعاء، وذلك وفقاً لوثيقة مصرفية اطلعت عليها رويترز.

وقالت الوثيقة إن السعر الاسترشادي الأولي للصكوك يبلغ 185 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية.

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وعينت "الدار" العقارية كلا من بنكي إتش.إس.بي.سي وستاندرد تشارترد منسقين عالميين مشتركين، وعينت بنك أبوظبي التجاري ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول والمشرق مديرين رئيسيين مشتركين ومديري دفاتر مشتركين.

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