"إي إم بي جي" الإماراتية تغيّر علامتها إلى "دوبيزل غروب" قبيل استعدادها لطرح محتمل

أعلنت "إي إم بي جي" المالكة لموقعي "بيوت" و"دوبيزل" في الإمارات، تغيير اسم المجموعة، ليحمل رسمياً اسم "دوبيزل غروب"، استعداداً لمرحلة جديدة من النمو.

يأتي ذلك بعد أقل من شهرين من إعلان مجموعة "إي.إم.بي.جي"، التي تدير مواقع إعلانية على الإنترنت تحظى بشعبية لدى المغتربين في الإمارات، طرحًا عامًا أوليًا، وفقًا ما نقلته وكالة "بلومبرغ" عن مصادر مطلعة في مارس الماضي.

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وقال رئيس مجموعة "دوبيزل غروب" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيدر علي خان في بيان، إن الهيكل المؤسسي للمجموعة سيبقى دون تغيير، وستستمر جميع العلامات التجارية العاملة تحت إشرافها في تقديم الخدمات لمستخدميها كالمعتاد، والتي تشكل بصورة أساسية منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا.

وأوضح خان أن الشركة تضم "دوبيزل" و"بيوتا" في الإمارات، و"زامين" في باكستان، و"أو إل إكس" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان، و"لا مودي" في إندونيسيا والفلبين.

وتحصل "دوبيزل"، على أكثر من 190 مليون مشاهدة للصفحة في المتوسط كل شهر، وهو ما يفوق بشكل كبير عدد سكان المنطقة.

وبعد الاندماج الأخير مع مجموعة "أو إل إكس" في عام 2020 وجولة استثمارية ناجحة، تقدر قيمة "إي إم بي جي" الآن بأكثر من مليار دولار، مما يجعلها من الشركات المليارية القليلة في المنطقة.

وذكرت بلومبرغ نهاية مارس، أنه من المقرر أن توظف "روتشيلد وشركاه" للإدراج المحتمل في دبي أو أبوظبي.

وأفادت الوكالة بأن تفاصيل العرض مثل الحجم والتوقيت لا تزال أولية وقد تتغير. قد تظل البنوك الأخرى مدعوة لتقديم عرض للعمل على الصفقة.