"ساكو" تسجل 16.5 مليون ريال صافي خسارة في الربع الأول

سجلت الشركة السعودية للعدد والآلات "ساكو" صافي خسارة بقيمة 16.52 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري ، مقابل صافي ربح 1.11 مليون ريال في الربع المماثل من عام 2022.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية " اليوم الأربعاء ، إن إيرادات الربع الأول من العام بلغت 240.27 مليون ريال ، مقابل 319.51 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي وبتراجع نسبته نحو 25 %.

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وذكرت الشركة أن سبب الخسارة في الربع الأول من 2023 يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض المبيعات مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق .

وكانت النتائج المالية السنوية للشركة السعودية للعدد والأدوات "ساكو"،أظهرت ارتفاع خسائرها بنسبة 400.18% في 2022، إلى نحو 142.5 مليون ريال، مقابل نحو 28.49 مليون ريال خسائر في 2021.

وحددت "ساكو" في بيان على "تداول السعودية"، يوم 21 مارس الماضي، أسباب تحقيق الخسارة خلال 2022، بشكل رئيسي إلى 3 عوامل، هي انخفاض المبيعات بنسبة 11.7%، وزيادة مخصصات المخزون بقيمة 38.5 مليون ريال، بالإضافة إلى تخفيض قيمة بعض الأصول غير المالية والبالغ قيمتها 29.7 مليون ريال.