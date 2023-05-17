"سناد القابضة" تتكبد 21 مليون ريال صافي خسارة في الربع الأول

سجلت شركة سناد القابضة صافي خسارة بقيمة 21.5 مليون ريال في الربع الأول من عام 2023، مقابل صافي ربح 10.2 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لــ" تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن إيرادات الربع الأول من هذا العام تراجعت بنحو 11.4% إلى 419.2 مليون ريال مقابل 473 مليون ريال في الربع المناظر من العام الماضي.

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وقالت إن سبب تسجيل صافي خسارة مقابل تحقيق صافي ربح خلال الربع المماثل من العام السابق يعود إلى انخفاض الأرباح الإجمالية وتسجيل خسائر تشغيلية مقابل تحقيق أرباح تشغيلية خلال الربع المماثل من العام السابق، كما انخفض إجمالي الربح من المبيعات و الاستثمارات، وانخفضت الإيرادات الأخرى بجانب ارتفاع مصاريف التمويل والزكاة.