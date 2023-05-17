"نوجا القابضة" البحرينية تطرح صكوكا لأجل 10 سنوات بقيمة 750 مليون دولار
دفع الطلب على الطرح مرتفع العائد السعر دون النطاق الاسترشادي
ذكرت مؤسسة إنترناشيونال فاينانس ريفيو المتخصصة في أدوات الدخل الثابت وأبحاث أسواق المال، أن الشركة القابضة للنفط والغاز "نوجا القابضة" المملوكة للحكومة البحرينية، طرحت صكوكا لأجل 10 سنوات بقيمة 750 مليون دولار ودفع الطلب على الطرح مرتفع العائد السعر دون النطاق الاسترشادي.
وتجاوز حجم دفتر الأوامر 3.75 مليار دولار قبل الطرح، مما سمح للشركة بعرض عائد يبلغ 6.625% مقارنة بعائد استرشادي أولي نسبته 7.25%.
وقالت الشركة يوم الاثنين إنها ستعقد اجتماعات مع المستثمرين قبل إصدار جديد محتمل للصكوك في إطار برنامج قيمته 3 مليارات دولار، لكنها أطلقت أيضا عرضا لإعادة شراء سندات حالية وربطت بينه وبين الإصدار الجديد.
والشركة مملوكة بالكامل للحكومة البحرينية المصنفة عند B+ من جانب وكالة فيتش للتصنيف الائتماني. ووفقا لعرض تقديمي للمستثمرين حققت "نوجا القابضة" أرباحا صافية قدرها 1.06 مليار دولار في العام الماضي، ارتفاعا من 466 مليون دولار في 2021 وفي أعقاب خسارة صافية تبلغ 130 مليون دولار في 2020.
وعينت الشركة بنك إيه.بي.سي وسيتي وبنك أبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورغان وبنك البحرين الوطني مديرين رئيسيين مشتركين ومديري دفاتر مشتركين.
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