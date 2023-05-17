"Ripple" تشتري شركة سويسرية ناشئة وتطعن في دعاوى قضائية ضدها

استحوذت الشركة المتخصصة في البلوكتشين "Ripple" على شركة "Metaco" السويسرية الناشئة، في محاولة لتوسيع تواجدها الدولي وتوسيع نطاق خدماتها.

وتعتبر هذه الصفقة واحدة من أكبر عمليات الاستحواذ في قطاع العملات المشفرة منذ العام الماضي تقريبا، في الوقت الذي تواصل فيه "Ripple" الطعن في دعوى قضائية من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.

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ويواجه قطاع العملات الرقمية ككل مجموعة من التحديات، أبرزها أسعار الفائدة المرتفعة وشروط التمويل الأكثر صرامة وأيضا المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

في هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لـ "Ripple" براد جارلينجهاوس، إن الشركة استثمرت 250 مليون دولار نقدًا من ميزانيتها العمومية لتمويل عملية الاستحواذ.

وأضاف جارلينجهاوس أن الصفقة كانت علامة على أنه لا يزال من الممكن عقد صفقات كبيرة رغم الضغوط التي يواجهها السوق.

وأشار أن الصفقة ستساعد الشركة على زيادة وجودها في الخارج في وقت تتخذ فيه لجنة الأوراق المالية والبورصات إجراءات صارمة ضد الشركات الأساسية في الصناعة - بما في ذلك "Ripple".

وكانت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية قد رفعت دعوى قضائية ضد الشركة واثنين من مديريها التنفيذيين متعلقة بأوراق مالية غير مسجلة مما أدى إلى مواجهة الشركة، التي تبلغ قيمتها 15 مليار دولار في أحدث جولة تمويل خاصة لها، قدرًا كبيرًا من عدم اليقين التنظيمي.

تأسست "Metaco" في عام 2015 في سويسرا، وتقدم مجموعة من الخدمات التي تهدف إلى مساعدة المؤسسات المالية على تخزين العملات الرقمية وتداولها وإصدارها وإدارتها بطريقة آمنة.

وأصبح ملف تخزين العملات المشفرة بشكل آمن أولوية للمؤسسات المالية التي تسعى إلى لعب دور في الصناعة خاصة بعد أعقاب انهيار منصة "FTX" والعديد من منصات التشفير الأخرى.