أكبر شركة اتصالات في بريطانيا تخطط لتسريح 42% من قوتها بحلول 2030

تخطط أكبر شركة اتصالات في بريطانيا BRITISH TELECOM لتخفيض قوتها العاملة بنسبة تصل إلى اثنين وأربعين في المئة بحلول عام 2030، بعد استكمال الشركة تحولها إلى تقنية الألياف البصرية.

وذكرت "BT" بعد إعلانها عن نتائجها السنوية أن قوتها العاملة ستنخفض إلى ما بين 75 ألفا و90 ألف موظف بحلول عام 2030 مقارنة مع 130 ألف موظف حاليا.

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وتستهدف الشركة توفير 3.7 مليار دولار سنويا بنهاية عام 2025 مقارنة بأرقام عام 2020.

وتعمل "BT" على ترقية شبكتها الوطنية القائمة على ألياف النحاس إلى اتصالات الألياف البصرية عالية السرعة.

كما تخطط "BT" لإتاحة البنية التحتية الأكثر حداثة لـ 25 مليون منزل بحلول نهاية عام 2026.