ارتفاع الخسائر الفصلية لـ"بحر العرب" 37% إلى 4.9 مليون ريال

ارتفعت خسائر شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات في الربع الأول من العام الجاري بنحو 37% لتصل 4.9 مليون ريال تقريبا، مقابل صافي خسائر 3.6 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي.

ونمت إيرادات الشركة بنحو 4.54% خلال الربع الأول من هذ العام إلى 9.32 مليون ريال تقريبا مقابل 8.91 مليون ريال في الربع المقابل من العام الماضي.

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وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن سبب ارتفاع صافي الخسارة في الربع الأول من 2023 مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق هو زيادة المصروفات العمومية والإدارية والتشغيلية في الربع الحالي للشركة، وتتضمن المصروفات مصاريف تأسيس الشركات التابعة (شركة بحر العرب المالية وشركة بيانات العصر لتقنية المعلومات) والمملوكة بالكامل لشركة بحر العرب.

وارتفعت خسائر الشركة على أساس ربع سنوي بنحو 68% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي الذي بلغت الخسارة فيه 2.9 مليون ريال.