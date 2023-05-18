اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات في السعودية
شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات في السعودية
سوق السعودية

ارتفاع الخسائر الفصلية لـ"بحر العرب" 37% إلى 4.9 مليون ريال

نتيجة زيادة المصروفات العمومية والتشغيلية

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

ارتفعت خسائر شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات في الربع الأول من العام الجاري بنحو 37% لتصل 4.9 مليون ريال تقريبا، مقابل صافي خسائر 3.6 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي.

ونمت إيرادات الشركة بنحو 4.54% خلال الربع الأول من هذ العام إلى 9.32 مليون ريال تقريبا مقابل 8.91 مليون ريال في الربع المقابل من العام الماضي.

مادة اعلانية

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن سبب ارتفاع صافي الخسارة في الربع الأول من 2023 مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق هو زيادة المصروفات العمومية والإدارية والتشغيلية في الربع الحالي للشركة، وتتضمن المصروفات مصاريف تأسيس الشركات التابعة (شركة بحر العرب المالية وشركة بيانات العصر لتقنية المعلومات) والمملوكة بالكامل لشركة بحر العرب.

وارتفعت خسائر الشركة على أساس ربع سنوي بنحو 68% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي الذي بلغت الخسارة فيه 2.9 مليون ريال.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
كيف رد مكتب هاري وميغان على المطاردة "شبه الكارثية" لهما في نيويورك؟ كيف رد مكتب هاري وميغان على المطاردة "شبه الكارثية" لهما في نيويورك؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط