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أسمنت المنطقة الجنوبية (موقع الشركة)
أسمنت المنطقة الجنوبية (موقع الشركة)
سوق السعودية

المبيعات تهبط بأرباح "أسمنت الجنوب" الفصلية 44% إلى 49 مليون ريال

الشركة: تدني الطلب مع ارتفاع في تكلفة المبيعات

دبي - العربية.نت
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تراجع صافي أرباح شركة أسمنت المنطقة الجنوبية بنسبة 43.68% في الربع الأول من 2023، إلى نحو 49 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح نحو 87 مليون ريال في الربع الأول من 2022.

وعلى أساس ربعي، انخفض صافي أرباح "أسمنت الجنوب" بنسبة 21% في الربع الأول من 2023، مقارنة بصافي ربح نحو 62 مليون ريال في الربع الرابع من 2022.

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وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن تراجع الأرباح الفصلية على أساس سنوي، يعود إلى انخفاض إيرادات المبيعات بسبب تدني الطلب مع ارتفاع في تكلفة المبيعات والمصروفات.

تراجعت قيمة مبيعات الشركة بنسبة 9.09% في الربع الأول من 2023، إلى نحو 300 مليون ريال، مقارنة بنحو 330 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

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