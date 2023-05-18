انخفاض أرباح شركة "باتك" 93.4% خلال الربع الأول من 2023

انخفض صافي أرباح شركة "باتك" للاستثمار والأعمال اللوجستية للفترة المنتهية في 31 مارس/آذار من 2023 بنسبة 93.39% على أساس سنوي لتصل إلى 55.7 ألف ريال، مقارنة بأرباح 842.2 ألف ريال في الربع المقارن من 2022.

وعلى أساس ربعي، تحولت الشركة للربحية في الربع الأول من 2023، مقارنة بصافي خسائر بلغت 6.16 مليون ريال في الربع الرابع من 2022.

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وبحسب الشركة، يعود سبب الانخفاض في صافي الأرباح خلال الربع الأول من 2023 على أساس سنوي، إلى انخفاض مكاسب غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة بنسبة 72% حيث بلغت المكاسب غير المحققة خلال الربع الحالي مبلغ 1.2 مليون ريال مقارنة بمكاسب غير محققة بمبلغ 4.4 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

وأشارت الشركة إلى الزيادة في تكاليف التمويل خلال الربع الحالي بنسبة 90% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وذلك بسبب الزيادة في مصاريف الفائدة على التزام عقود الإيجار واتفاقية امتياز الخدمة بنسبة 116% وزيادة في التكاليف التمويلية المتعلقة بالتسهيلات الائتمانية بنسبة 49%.

وتابعت: "قابل ذلك زيادة في الإيرادات التشغيلية خلال الربع الحالي بنسبة 4% وتحسن وزيادة في مجمل الربح بنسبة 36% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، بالإضافة إلى تحقيق ربح تشغيلي خلال الربع الحالي مقارنة بخسارة تشغيلية خلال الربع المماثل من العام السابق".