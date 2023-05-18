انخفاض أرباح "لازوردي للمجوهرات" 15.3% إلى 11.6 مليون ريال في الربع الأول

انخفض صافي أرباح شركة "لازوردي للمجوهرات" بعد الزكاة والضريبة خلال الربع المنتهي في 31 من مارس/آذار 2023 بنسبة 15.3% على أساس سنوي لتصل إلى 11.6 مليون ريال، مقابل أرباح بقيمة 13.7 مليون ريال في الربع المقارن قبل عام.

أما على أساس ربعي، فارتفعت الأرباح الفصلية بـ 329.6% من 2.7 مليون ريال في الربع الرابع من 2022.

مادة اعلانية

وقالت الشركة إن سبب انخفاض صافي الأرباح في الربع الأول من 2023 على أساس سنوي، يعود إلى تراجع إجمالي إيرادات المجموعة، شاملاً قيمة معدن الذهب بنسبة 19.2% إلى 496.3 مليون ريال في الربع الأول من عام 2023 مقارنة بـ 614.5 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

كما انخفضت الإيرادات التشغيلية للمجموعة بعد اقتطاع قيمة معدن الذهب، بمقدار 16.9% لتصل إلى 126.1 مليون ريال سعودي في الربع الأول من عام 2023، وذلك نتيجة لتحويل إيرادات مصر بسعر صرف أقل.

وارتفعت الإيرادات التشغيلية للبيع بالجملة في السعودية بنسبة 20.4% عن العام الماضي بسبب المبيعات القوية لذهب "لازوردي" في أسواق الذهب التقليدية.

أما في مصر، فنمت الإيرادات التشغيلية للبيع بالجملة بنسبة 4% بالجنيه المصري، لكنها انخفضت بنسبة 43.5% بعد تحويلها إلى الريال السعودي بسبب انخفاض قيمة الجنيه المصري، مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي حيث تواصل الشركة زيادة أسعار مبيعاتها في مصر تدريجياً لمواكبة انخفاض قيمة الجنيه المصري.