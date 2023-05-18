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الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن
الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن
سوق السعودية

انخفاض الخسائر الفصلية لـ"معدنية"31% إلى 4.9 مليون ريال

مع تراجع متوسط تكلفة أسلاك الحديد

دبي - العربية.نت
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تقلصت خسائر الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن "معدنية" بنسبة 31.37% خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 4.9 مليون ريال، مقابل 7.14 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضى.

وتراجعت إيرادت الشركة في الربع الأول بنسبة 14.64% إلى 65.75 مليون ريال مقابل 77.03 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.

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وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس، إن سبب تراجع الخسائر في الربع الأول من 2023 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود إلى انخفاض متوسط تكلفة لفات أسلاك الحديد حيث تعتبر المادة الأساسية للمنتجات الرئيسية للشركة وتحسن مبيعات منتجات المحاور والمسبوكات المعدنية وانخفاض مصاريف البيع والتوزيع وارتفاع الإيرادات الأخرى وتحقيق أرباح ودائع بنكية.

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