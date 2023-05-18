اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
متاجر السيف السيف غاليري
شعار شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار "السيف غاليري"
سوق السعودية

تراجع أرباح "السيف غاليري" 14.5% إلى 50.5 مليون ريال بالربع الأول

انخفاض مبيعات الشركة 9.3% إلى 229.4 مليون ريال

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

تراجع صافي ربح شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار "السيف غاليري" بنسبة 14.46% في الربع الأول من 2023، إلى نحو 50.54 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 59.09 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

فيما ارتفع صافي أرباح "السيف غاليري" بنسبة 80.22% في الربع الأول من 2023، مقارنة بصافي ربح نحو 28.05 مليون ريال في الربع الرابع من 2022.

مادة اعلانية

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن تراجع الأرباح الفصلية على أساس سنوي، يعود إلى انخفاض المبيعات بنسبة 9.3% بسبب انتهاء موسم التخفيضات الموسمي وذلك بدخول شهر رمضان المبارك بتاريخ 23 مارس 2023 (قبل نزول رواتب شهر مارس 2023) مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي والتي كان دخول رمضان فيها بتاريخ 2 أبريل 2022، مما كان له الأثر في فقد مبيعات موسمية لقطاع الأواني والأجهزة المنزلية الرمضانية.

تراجع أسعار النفط بعد ارتفاع المخزونات الأميركية طاقة أسعار النفط تراجع أسعار النفط بعد ارتفاع المخزونات الأميركية

وتأثر صافي الربح بارتفاع المصاريف البيعية والتسويقية بنسبة 10.6% وذلك نظراً لارتفاع المصاريف التسويقية لدعم المبيعات وكذلك المتعلقة بالترويج والتدشين الأولي والتأسيسي للفروع في دول مجلس التعاون وذلك في فروع الإمارات والكويت.

تراجعت مبيعات الشركة بنسبة 9.3% إلى 229.42 مليون ريال في الربع الأول من 2023، مقابل نحو 252.95 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
كيف رد مكتب هاري وميغان على المطاردة "شبه الكارثية" لهما في نيويورك؟ كيف رد مكتب هاري وميغان على المطاردة "شبه الكارثية" لهما في نيويورك؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط