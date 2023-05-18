تراجع أرباح "السيف غاليري" 14.5% إلى 50.5 مليون ريال بالربع الأول

تراجع صافي ربح شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار "السيف غاليري" بنسبة 14.46% في الربع الأول من 2023، إلى نحو 50.54 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 59.09 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

فيما ارتفع صافي أرباح "السيف غاليري" بنسبة 80.22% في الربع الأول من 2023، مقارنة بصافي ربح نحو 28.05 مليون ريال في الربع الرابع من 2022.

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وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن تراجع الأرباح الفصلية على أساس سنوي، يعود إلى انخفاض المبيعات بنسبة 9.3% بسبب انتهاء موسم التخفيضات الموسمي وذلك بدخول شهر رمضان المبارك بتاريخ 23 مارس 2023 (قبل نزول رواتب شهر مارس 2023) مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي والتي كان دخول رمضان فيها بتاريخ 2 أبريل 2022، مما كان له الأثر في فقد مبيعات موسمية لقطاع الأواني والأجهزة المنزلية الرمضانية.

وتأثر صافي الربح بارتفاع المصاريف البيعية والتسويقية بنسبة 10.6% وذلك نظراً لارتفاع المصاريف التسويقية لدعم المبيعات وكذلك المتعلقة بالترويج والتدشين الأولي والتأسيسي للفروع في دول مجلس التعاون وذلك في فروع الإمارات والكويت.

تراجعت مبيعات الشركة بنسبة 9.3% إلى 229.42 مليون ريال في الربع الأول من 2023، مقابل نحو 252.95 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.