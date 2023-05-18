تراجع الأرباح الفصلية لـ"أسمنت أم القرى" 53 % إلى 6.8 مليون ريال

تراجع صافي ربح شركة أسمنت أم القرى في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 53.27% إلى 6.78 مليون ريال تقريبا، مقابل 14.5 مليون ريال في الربع المقارن من العام الماضي.

وانخفضت إيرادات الشركة في الربع الأول من هذا العام بنسبة 28% إلى 47.15 مليون ريال مقابل 65.6 مليون ريال في الربع المناظر من العام الماضي.

مادة اعلانية

وذكرت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس، أن انخفاض صافي الربح يعود إلى انخفاض المبيعات وكميتها على الرغم من ارتفاع متوسط سعر البيع، بالإضافة إلى الأثر المالي للعطل الفني في أحد مكونات طاحونة الأسمنت رقم (1).

وأضافت أن تكلفة المبيعات أيضا ارتفعت بجانب زيادة المصاريف الإدارية والعمومية للربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، بالرغم من انخفاض المصاريف البيعية والتسويقية وتكاليف التمويل خلال الربع الأول من 2023 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.