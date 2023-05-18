مجلس إدارة "أسيج" يوصي بتجزئة القيمة الاسمية للسهم إلى 10 هللات

أعلنت المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني "أسيج" عن توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة غير العادية للشركة الصادرة عن اجتماعه المنعقد بتاريخ الموافق 18 مايو 2023 بتجزئة القيمة الاسمية للسهم.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن مجلس الإدارة يقترح تجزئة السهم من عشرة ريالات للسهم إلى 0.1 ريال للسهم.

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وذكرت أن عدد الأسهم بعد التجزئة سيصبح 2.91 مليار سهم بدلاً من 29.1 مليون سهم، مع التزام الشركة باستكمال مايلزم من إجراءات ذات علاقة.