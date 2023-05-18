سوق السعودية
مجلس إدارة "أسيج" يوصي بتجزئة القيمة الاسمية للسهم إلى 10 هللات
بدلاً من 10 ريالات للسهم
وضع القراءة
100% حجم الخط
أعلنت المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني "أسيج" عن توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة غير العادية للشركة الصادرة عن اجتماعه المنعقد بتاريخ الموافق 18 مايو 2023 بتجزئة القيمة الاسمية للسهم.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن مجلس الإدارة يقترح تجزئة السهم من عشرة ريالات للسهم إلى 0.1 ريال للسهم.
مادة اعلانية
وذكرت أن عدد الأسهم بعد التجزئة سيصبح 2.91 مليار سهم بدلاً من 29.1 مليون سهم، مع التزام الشركة باستكمال مايلزم من إجراءات ذات علاقة.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
مجلس إدارة "أنعام القابضة" يرفع مستهدفه لزيادة رأس المال إلى 236 مليون رياللتمويل رأس المال العامل وتخفيض معدلات الإقراض شركات
-
انخفاض صافي أرباح "رتال" 35% إلى 41.5 مليون ريال خلال الربع الأولبسبب انخفاض مبيعات الأراضي وارتفاع المصروفات ومعدلات الفائدة أسواق المال
-
تراجع أرباح "أسمنت الشمالية" 6.8% إلى 21 مليون ريال في الربع الأولبسبب ارتفاع تكلفة المبيعات والتمويل شركات
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية