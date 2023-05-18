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مجموعة أنعام الدولية القابضة مناسبة
مجموعة أنعام الدولية القابضة مناسبة
سوق السعودية

مجلس إدارة "أنعام القابضة" يرفع مستهدفه لزيادة رأس المال إلى 236 مليون ريال

لتمويل رأس المال العامل وتخفيض معدلات الإقراض

دبي - العربية.نت
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عدل مجلس إدارة مجموعة أنعام الدولية القابضة توصيته بشأن زيادة رأس المال لتصبح قيمة الزيادة المقترحة 236.25 مليون ريال سعودي.

وقالت الشركة لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس، إن اقتراح تعديل مبلغ الزيادة جاء بعد دراسات أجريت، ولذا قرر مجلس الإدارة في اجتماعه اليوم 18 مايو زيادة المبلغ المراد الحصول عليه من 157.5 مليون ريال إلى 236.25 مليون ريال.

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وكان مجلس إدارة الشركة أوصى في 4 أكتوبر الماضي بزيادة رأسمال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بتاريخ 4 أكتوبر 2022 وذلك للحصول على مبلغ إجمالي قدره 157.5 ريال بهدف تمويل رأس المال العامل وتخفيض معدلات الإقراض ودعم أنشطة الشركة المستقبلية.

ارتفعت خسائر مجموعة أنعام الدولية القابضة "أنعام القابضة" في 2022 بنسبة 73.06% إلى نحو 31.46 مليون ريال مقارنة بصافي خسائر 18.18 مليون ريال في 2021.

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