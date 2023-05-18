مخالفة قياسية من الاتحاد الأوروبي ضد "ميتا" بشأن انتهاك الخصوصية

من المتوقع أن تحصل شركة Meta Platforms "ميتا" المالكة لشركة Facebook على غرامة قياسية من الاتحاد الأوروبي بشأن عدم حماية الخصوصية، تتخطى 746 مليون يورو لتتجاوز الغرامة التي حصلت عليها AMAZON في 2021 من المنظمين في لوكسمبورغ.

وبحسب مصادر بلومبرغ، ستعاقب لجنة حماية البيانات في أيرلندا Meta Platforms لعدم استجابتها لتحذير محكمة عليا بشأن حماية بيانات المستخدمين عندما يتم نقلها إلى الولايات المتحدة.

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وأضافت المصادر أن المنظم، الذي يشرف على عمليات الاتحاد الأوروبي لمعظم شركات وادي السيليكون سيأمر أيضا Meta Platforms بإيقاف جميع عمليات نقل البيانات إلى الولايات المتحدة التي تعتمد على بنود تعاقدية يُفترض أنها غير آمنة وهي موضع تساؤل من قبل المحكمة العليا في الاتحاد.

ولن يستهدف القرار الأيرلندي سوى Facebook ولن يؤثر على خدمات "ميتا" الأخرى، مثل Instagram، أو أي من الشركات الأخرى التي كانت تنقل البيانات بنفس الطريقة.