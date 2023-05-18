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عقد لأكواباور مع الشركة السعودية لشراء الطاقة بأكثر من 400 مليون ريال
أكواباور السعودية
سوق السعودية

"أكواباور" السعودية توقع اتفاقية أول مشروع للهيدروجين الأخضر في"أوزبكستان"

المشروع ينتج 3 آلاف طن من الهيدروجين

دبي - العربية.نت
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وقعت شركة "أكواباور" اتفاقية شراء لأول مشروع للهيدروجين الأخضر في"أوزبكستان" مع شركة "أوزكيميوسانوات الكيميائية" المملوكة للدولة، كما وقعت اتقافية شراء للطاقة مع الشبكة الكهربائية الوطنية في أوزبكستان .

وقالت الشركة إن قدرة اتفاقية شراء الهيدروجين 3 آلاف طن وتتراوح القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة بين 52 و100 ميغاواط.

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وأوضحت "أكواباور" في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس أن قيمة العقد 100 مليون دولار أميركي وتم ترسية المشروع وتوقيع العقد يوم 17 مايو الجاري.

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وتضمنت تفاصيل العقد تطوير وبناء وتشغيل مشروع لإنتاج الهيدورجين الأخضر، وتصل مدة اتفاقية شراء الهيدروجين 15 عاما بينما اتفاقية شراء الطاقة 25 عاما.

وتوقعت "أكواباور" أن يظهر الأثر المالي بعد بدء التشغيل التجاري للمشروع في يونيو 2024 ويونيو 2025.

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