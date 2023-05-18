"إي فاينانس" المصرية تعتزم المنافسة في السوق السعودية

قرر مجلس إدارة شركة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، افتتاح فرع للشركة في السعودية.

وكشفت البيانات المالية المجمعة للشركة، ارتفاع أرباحها بنسبة 44% على أساس سنوي، خلال الربع الأول من العام الحالي حيث تمكنت الشركة من تحقيق صافي ربح بلغ نحو 285.47 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل أرباح بلغت 198.29 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2022، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

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وبلغ نصيب مساهمي الشركة الأم خلال الثلاثة أشهر أرباح بقيمة 281.94 مليون جنيه، مقابل 200.32 مليون جنيه خلال نفس الربع من 2022.

فيما سجلت الحقوق غير المسيطرة أرباح بقيمة 3.52 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل خسائر بلغت 2.026 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة نفسها من 2022.

وارتفعت إجمالي إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 767.96 مليون جنيه، مقابل إيرادات وصلت إلى 559.51 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.

أما فيما يتعلق بالأعمال غير المجمعة، ارتفعت أرباح الشركة المستقلة خلال الفترة من يناير إلى مارس 2023 لتسجل نحو 327.94 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 213 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتعتبر مجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، شركة مساهمة قابضة مصرية، تم إطلاقها في يناير 2005، تحت اسم "تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية أى فينانس".

وتعمل الشركة في عدة مجالات أهمها الخدمات المالية، التكنولوجيا المالية، والمدفوعات الإلكترونية داخل مصر وفي عدة دول أفريقية. وتُعد الشركة هي المسؤولة عن بناء وتشغيل وإدارة الشبكة المالية للحكومة المصرية. وأُدرجت الشركة في البورصة المصرية في أكتوبر 2021.