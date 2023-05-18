"جبل عمر" تتسلم رخصة وزارة السياحة لتشغيل البرج الأول بفندق "العنوان"

أعلنت شركة جبل عمر للتطوير عن استلامها اليوم الخميس، رخصة وزارة السياحة السعودية لتشغيل البرج الأول من فندق جبل عمر العنوان بتصنيف خمسة نجوم، والذي يضم 742 غرفة وجناحا (تم بيع 51 غرفة منها على الخارطة).

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، إن فندق جبل عمر العنوان يتكون من برجين، يضم كل منهما 44 طابقا ومهبطا للطائرات، ويربطهما أعلى مصلى معلق في العالم بإطلالة على الكعبة المشرفة.

مادة اعلانية

وأضافت أنها تعمل حالياً على تسليم البرج الثاني للمشغّل واستكمال الإجراءات اللازمة للحصول على تصاريح الجهات المعنية لتشغيل البرج.

وتعتبر هذه الخطوة استكمالاً لتنفيذ خطة التحول الاستراتيجية للشركة.

ومن المتوقع أن يكون لتشغيل الفندق أثر مالي إيجابي على إيرادات الشركة خلال العام 2023م.