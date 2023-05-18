اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
مشاريع شركة جبل عمر للتطوير (موقع الشركة)
مشاريع شركة جبل عمر للتطوير (موقع الشركة)
سوق السعودية

"جبل عمر" تتسلم رخصة وزارة السياحة لتشغيل البرج الأول بفندق "العنوان"

الشركة تعمل حالياً على تسليم البرج الثاني للمشغّل

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت شركة جبل عمر للتطوير عن استلامها اليوم الخميس، رخصة وزارة السياحة السعودية لتشغيل البرج الأول من فندق جبل عمر العنوان بتصنيف خمسة نجوم، والذي يضم 742 غرفة وجناحا (تم بيع 51 غرفة منها على الخارطة).

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، إن فندق جبل عمر العنوان يتكون من برجين، يضم كل منهما 44 طابقا ومهبطا للطائرات، ويربطهما أعلى مصلى معلق في العالم بإطلالة على الكعبة المشرفة.

مادة اعلانية

وأضافت أنها تعمل حالياً على تسليم البرج الثاني للمشغّل واستكمال الإجراءات اللازمة للحصول على تصاريح الجهات المعنية لتشغيل البرج.

تراجع أرباح "السيف غاليري" 14.5% إلى 50.5 مليون ريال بالربع الأول شركات سوق السعودية تراجع أرباح "السيف غاليري" 14.5% إلى 50.5 مليون ريال بالربع الأول

وتعتبر هذه الخطوة استكمالاً لتنفيذ خطة التحول الاستراتيجية للشركة.

ومن المتوقع أن يكون لتشغيل الفندق أثر مالي إيجابي على إيرادات الشركة خلال العام 2023م.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
كيف رد مكتب هاري وميغان على المطاردة "شبه الكارثية" لهما في نيويورك؟ كيف رد مكتب هاري وميغان على المطاردة "شبه الكارثية" لهما في نيويورك؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط